Процентні ставки за депозитами в гривні трохи підвищилися

За підсумками тижня з 21 січня по 27 січня виросли середні ставки в банках за гривневими депозитами.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений Liga.net.

Прибутковість доларових вкладів змінилася мінімально. Заощадження в євро не зазнали змін.

Максимально зросла середня ставка за безстроковими заощадженнями (на 0,05 п.п. до 8,09% річних). Депозити строком понад рік набрали 0,02 п.п. і пропонують 13,92% річних. Вклади на період від 1 до 3 місяців також подорожчали на 0,02 п.п. до 11,7% річних.

Заощадження на термін до місяця не змінилися в ціні, їх прибутковість становить 10,5% річних. Також на колишньому рівні залишилися і середні ставки для вкладів періодом до півроку (13,81%) і понад півроку (14,42%).

Доларові депозити підняли прибутковість тільки для тривалих термінів, від півроку і більше року (на 0,01 п.п. до 2,79% і до 3,04% річних відповідно). Решта термінів не зазнали змін в ставках.

Безстрокові заощадження пропонують 0,88% річних, депозити строком до місяця - 1,41% річних. Прибутковість вкладів на періоди до півроку становить 1,19% річних, понад півроку - 2,31% річних.

Середні ставки за депозитами в євро залишилися без змін для всіх періодів. Безстрокові заощадження пропонують 0,55% річних. Середня ставка за депозитами на період до місяця становить 1,07%, а від місяця до 3 - 1,1% річних.

Вартість внесків на період від 3 до 6 місяців становить 1,68% річних, а від 6 до 12 місяців - 2,07% річних. Заощадження терміном понад рік пропонують прибутковість в 2,27% річних.