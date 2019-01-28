Росіянам пропонують заробляти на продажу персональних даних

Фонд розвитку інтернет-ініціатив пропонує внести в законодавство Росії поправки, які дозволять росіянам продавати свої персональні дані.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на документ.

ФРІІ пропонує ввести термін "деперсоналізовані дані" і забезпечити їх вільний обіг на ринку.

Передбачається, що громадяни зможуть пропонувати бізнесу свої дані з певною метою і термінами за винагороду в різних формах.

Бізнес зможе купувати дані, якщо громадянин дасть згоду на їх обробку, і відраховувати йому відсоток від угоди.

Також зазначається, що громадяни можуть не давати згоди на обробку даних, щоб виключити їх з обігу.

У ФРІІ заявляють, що будь-який громадянин в цьому випадку зможе заробляти від 15 до 60 тисяч руб. на рік.

Однак опитані "Комерсантом" експерти вважають, що ця оцінка доходів завищена, а сам законопроект складений "для відвертої вигоди російських власників big data" – банків, операторів зв'язку і найбільших інтернет-сервісів і легалізує незаконні дії.

Українська правда