Росіянам пропонують заробляти на продажу персональних даних
Фонд розвитку інтернет-ініціатив пропонує внести в законодавство Росії поправки, які дозволять росіянам продавати свої персональні дані.
Про це пише "Комерсант" з посиланням на документ.
ФРІІ пропонує ввести термін "деперсоналізовані дані" і забезпечити їх вільний обіг на ринку.
Передбачається, що громадяни зможуть пропонувати бізнесу свої дані з певною метою і термінами за винагороду в різних формах.
Бізнес зможе купувати дані, якщо громадянин дасть згоду на їх обробку, і відраховувати йому відсоток від угоди.
Також зазначається, що громадяни можуть не давати згоди на обробку даних, щоб виключити їх з обігу.
У ФРІІ заявляють, що будь-який громадянин в цьому випадку зможе заробляти від 15 до 60 тисяч руб. на рік.
Однак опитані "Комерсантом" експерти вважають, що ця оцінка доходів завищена, а сам законопроект складений "для відвертої вигоди російських власників big data" – банків, операторів зв'язку і найбільших інтернет-сервісів і легалізує незаконні дії.
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