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Ціни на алюміній відреагували на зняття санкцій з компаній Дерипаски

Понеділок, 28 січня 2019, 10:45

Алюміній дешевшає в ході торгів у Лондоні після зняття американських санкцій з "РусАла".

Про це пише "Інтерфакс".

Ціна на алюміній з постачанням через три місяці на Лондонській біржі металів опустилася в понеділок на 1,4%, до 1892,5 долара за тонну.

Близько півночі 28 січня США скасували санкції відносно трьох компаній російського мільярдера Олега Дерипаски. Мова, зокрема, йде про компанії Русал, EN + Group Plc і АТ "ЄвроСибЕнерго".

Санкції зняті за день до повномасштабного набуття чинності: відстрочка, востаннє продовжена 21 січня, діяла до 28 січня.

При цьому Дерипаска залишається під санкціями, йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Ціна на алюміній з квітня минулого року коливалася на новинах про "Русалі" і невизначеності попиту на метали в Китаї, в першу сесію поточного року вона падала до мінімуму за два роки.

Акції "РусАла" подорожчали на 3,7% за підсумками сесії в Гонконзі 28 січня, в ході торгів в Москві папери компанії додали майже 6%.

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ціни компанії Дерипаска

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