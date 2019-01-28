Ціни на алюміній відреагували на зняття санкцій з компаній Дерипаски
Алюміній дешевшає в ході торгів у Лондоні після зняття американських санкцій з "РусАла".
Про це пише "Інтерфакс".
Ціна на алюміній з постачанням через три місяці на Лондонській біржі металів опустилася в понеділок на 1,4%, до 1892,5 долара за тонну.
Близько півночі 28 січня США скасували санкції відносно трьох компаній російського мільярдера Олега Дерипаски. Мова, зокрема, йде про компанії Русал, EN + Group Plc і АТ "ЄвроСибЕнерго".
Санкції зняті за день до повномасштабного набуття чинності: відстрочка, востаннє продовжена 21 січня, діяла до 28 січня.
При цьому Дерипаска залишається під санкціями, йдеться в повідомленні американського Мінфіну.
Ціна на алюміній з квітня минулого року коливалася на новинах про "Русалі" і невизначеності попиту на метали в Китаї, в першу сесію поточного року вона падала до мінімуму за два роки.
Акції "РусАла" подорожчали на 3,7% за підсумками сесії в Гонконзі 28 січня, в ході торгів в Москві папери компанії додали майже 6%.
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