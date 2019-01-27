Президент Австрії розкритикував США через "Північний потік-2"

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен розкритикував США через позицію щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє газета Der Standard.

За його словами, США чинять тиск на ЄС через даний проект.

"Адміністрація американського президента Дональда Трампа ставиться до ЄС і до окремих його країн як своєї колонії" - заявив Ван дер Беллен, посилаючись при цьому на ситуацію довкола "Північного потоку-2" і ядерної угоди з Іраном.

На його думку, такі країни як США і Росія зацікавлені в ослабленні ЄС.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" побудував вже більше 20% газопроводу "Північний потік - 2".

Дві гілки "Північного потоку - 2" повинні бути побудовані до кінця 2019 року. Вони пройдуть від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Загальна потужність газопроводу складає 55 млрд кубометрів газу на рік.

Супротивники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Європейська правда