Газовика Фірташа підозрюють у розкраданні газу на 26 мільйонів

Жовтневий райсуд Запоріжжя відсторонив голову правління контрольованого Дмитром Фірташем "Запоріжгазу" Олега Мизика від посади терміном на два місяці.

Відповідне рішення було прийнято за клопотанням слідчого СБУ, повідомляє прес-служба суду.

"Керівник Запоріжгазу підозрюється у зловживанні своїми повноваженнями та внесенні неправдивих даних в офіційні документи у період жовтень-грудень 2014 року задля списання газу загальним об’ємом 3,931 млн кубометрів, вартістю 26,622 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, захисник підозрюваного заперечував проти відсторонення Мизика від посади посилаючись на недоведеність вини підзахисного, відсутності можливості спілкуватися або іншим чином впливати на свідків, необґрунтованість пред’явленої підозри, а також не встановлення особи потерпілого.

"Крім того, адвокат звернув увагу суду на те, що усі необхідні документи вже вилучені під час слідства, а відсторонення від посади паралізує роботи "Запоріжгазу", що буде мати тяжкі наслідки як для підприємства, так і для споживачів, - повідомляє прес-служба.

"Суд, заслухавши сторони, вивчивши матеріали клопотання, визнав обґрунтованим доводи прокурора та дійшов висновку про можливості впливу підозрюваного на свідків по справі, частина з яких є співробітниками "Запоріжгазу", - зазначили в суді.

Раніше у Мизика забрали закордонний паспорт і заборонили спілкуватися з деякими підлеглими через підозру у розкраданні газу.

"Запоріжгаз" контролюється структурами Дмитра Фірташа, водночас 25% акцій товариства належить НАК "Нафтогаз України".

Економічна правда