Новини дня: про оборудки на АЕС, зростання держборгу та новий електромобіль
Про що всі говорять сьогодні?
Про оборудки на АЕС. Чеська компанія Škoda JS, яка належить підсанкційній російській групі, яка у свою чергу фігурує у справі НАБУ щодо екс-депутата від "Народного фронту" Миколи Мартиненка, може побудувати нові реактори для Хмельницької АЕС за 70 мільярдів гривень.
Про зростання держборгу. Сукупний державний і гарантований державою борг України у грудні 2018 року зріс у доларовому еквіваленті на 4,77%, в гривневому - на 2,17%.
Про новий електромобіль. Перша партія електромобілів JAC iEV7S вже в Україні й у кінці січня машини повинні надійти до дилерів.
Про анбандлінг. НАК "Нафтогаз України" на початку лютого 2019 року планує виставити на широке обговорення свій план анбандлінгу (виділення з "Нафтогазу" діяльності з транспортування газу), що передбачає варіант концесії.
Про складне повернення боргів. Ощадбанк виграв черговий суд у справі компанії "Креатив" на суму 116 мільйонів доларів і 569 мільйонів гривень.
Про продаж гривень рулонами. Національний банк на аукціоні 24 січня реалізував нерозрізаних аркушів банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень на 9,8 млн гривень.
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