За рік енергетична митниця ДФС перерахувала до бюджету 111 мільярдів

Енергетична митниця ДФС у 2018 році перерахувала до державного бюджету 111 млрд грн, тим самим забезпечивши третину надходжень по митній системі.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Енергетична митниця ДФС є бюджетоформуючою, перерахувши в 2018 році до державного бюджету 111 млрд грн. стабільно забезпечила третину надходжень по митній системі. Приріст митих платежів до показників 2017 року склав 18%", - йдеться в повідомленні.

У ДФС окреслили перспективні напрями розвитку діяльності інфраструктури та підрозділів митниці в руслі втілення проекту SMART-митниці. Це - і автоматизація процесів митного оформлення, і створення "Центрів компетенції" (їх планується створити 4, по одному на базі кожного митному посту митниці), і оснащення сучасних "оглядових груп" засобами експрес-аналізу для виконання митних формальностей та інші ініціативи.

З метою реалізації цих планів необхідне оперативне приведення власних нормативно – правових актів до принципів та стандартів ЕС.