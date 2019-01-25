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За рік енергетична митниця ДФС перерахувала до бюджету 111 мільярдів

П'ятниця, 25 січня 2019, 18:19
Енергетична митниця ДФС у 2018 році перерахувала до державного бюджету 111 млрд грн, тим самим забезпечивши третину надходжень по митній системі.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Енергетична митниця ДФС є бюджетоформуючою, перерахувши в 2018 році до державного бюджету 111 млрд грн. стабільно забезпечила третину надходжень по митній системі. Приріст митих платежів до показників 2017 року склав 18%", - йдеться в повідомленні.

У ДФС окреслили перспективні напрями розвитку діяльності інфраструктури та підрозділів митниці в руслі втілення проекту SMART-митниці. Це - і автоматизація процесів митного оформлення, і створення "Центрів компетенції" (їх планується створити 4, по одному на базі кожного митному посту митниці), і оснащення сучасних "оглядових груп" засобами експрес-аналізу для виконання митних формальностей та інші ініціативи.

З метою реалізації цих планів необхідне оперативне приведення власних нормативно – правових актів до принципів та стандартів ЕС.

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ДФС енергетика бюджет

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