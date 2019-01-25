Імпорт солі та лампочок з Білорусі обклали антидемпінговим митом

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення про застосування антидемпінгових заходів щодо кухонної солі та електричних ламп розжарювання з Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку.

В листопаді 2017 року у відповідь на скаргу компанії "Руссоль-Україна" МКМТ ухвалила рішення про початок антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну з Республіки Білорусь виварної кухонної солі ґатунку екстра. У ході розслідування встановлено факт демпінгу при імпорті в Україну виварної кухонної солі.

Відтак, МКМТ ухвалила рішення про застосування антидемпінгового мита на рівні 11,85% для експортерів з Білорусі строком на п’ять років.

Водночас ВАТ "Мозирьсоль" (Білорусь) взяло на себе добровільне цінове зобов’язання, де запропонувало припинити демпінговий імпорт шляхом встановлення мінімальних цін експорту в Україну окремих категорій товару.

МКМТ визнала добровільне цінове зобов’язання задовільним та ухвалила рішення не застосовувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну кухонної солі виробництва "Мозирьсолі".

У відповідь на заяву Львівського електролампового заводу "Іскра", в грудні 2017 року МКМТ порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення потужністю не більше 200 Вт і напругою понад 100 В походженням з Республіки Білорусь.

В ході розслідування встановлено факт демпінгу при імпорті в Україну.

Мінекономрозвитку провело консультації з білоруською стороною. Брестський електроламповий завод (єдиний білоруський виробник ламп розжарювання) запропонував надати добровільне письмове зобов'язання про перегляд його ціни. Однак, запропонована мінімальна ціна експорту Брестського електролампового заводу є недостатньою для усунення демпінгу та шкоди для національного виробника.

Відтак, МКМТ ухвалило рішення застосувати антидемпінгове мито у розмірі 17,73% до імпорту електричних ламп розжарювання походженням з Білорусі.

Як повідомлялося раніше, виробники з РФ знайшли схеми, як обходити українське митне законодавство і завозити мінеральні добрива без сплати демпінгових мит, в результаті чого держбюджет недоотримав за 2017-2018 роки понад 100 мільйонів доларів.