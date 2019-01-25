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В Україні стартують продажі нового китайського електромобіля

П'ятниця, 25 січня 2019, 15:40
 

Перша партія електромобілів JAC iEV7S вже в Україні й у кінці січня машини повинні надійти до дилерів.

Про це повідомляє elektrovesti.net.

Наразі в Україні можна офіційно придбати лише кілька моделей нових електромобілів - BMW i3, Renault Zoe, Jaguar I-Pace і Hyundai Ioniq. Незабаром до них приєднається і китайський JAC iEV7S, який з'явиться в дилерській мережі корпорації "Богдан" вже після 28 січня.

 

Електромобіль JAC iEV7S оснащений батареєю ємністю 40 кВтг і двигуном потужністю 85 кВт (крутний момент 270 об/хв). На одному заряді автомобіль здатний проїжджати 300 км, час повної зарядки становить вісім годин, швидкої (15-80%) - менше години. Максимальна швидкість — 130 кілометрів на годину.

Орієнтовна ціна новинки - 25,5 тис доларів. Комплектація JAC iEV7S включає кондиціонер, цифрову панель приладів, круїз-контроль, 8-дюймовий тачскрін і камеру заднього виду.

 

Нагадуємо: 

У 2018 році українці придбали 5,3 тисячі електромобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

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