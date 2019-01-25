Виробників добрив із РФ звинуватили у величезних збитках бюджету України

Виробники з РФ знайшли схеми, як обходити українське митне законодавство і завозити мінеральні добрива без сплати демпінгових мит, в результаті чого держбюджет недоотримав за 2017-2018 роки понад 100 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні Союзу хіміків України.

Також російські виробники в обхід регулюючих заходів почали активно завозити добрива в Україну через інші країни - Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Туреччину.

Союз Хіміків України подав заяву у Міністерство економічного розвитку і торгівлі про проведення нового захисного розслідування щодо імпорту мінеральних добрив в Україні. Звернення направлено від імені найбільших вітчизняних виробників мінеральних добрив - підприємств "Дніпроазот", ОПЗ, Черкаський "Азот", Сєвєродонецький "Азот", Рівнеазот, Концерн "Стирол".

Захисне розслідування ініційовано щодо імпорту основних видів азотних добрив - карбаміду, аміачної селітри (нітрат амонію), КАС, ІАС незалежно від країни походження товару та країни-експортера.

"Проведення нового розслідування є вимушеним заходом, оскільки введені МЕРТ антидемпінгові мита по факту не працюють і економічний ефект від їхньої дії виявився мінімальним", - повідомив президент Союзу хіміків України Олексій Голубов.

За період з 2015 по 2017 рр. імпорт азотних добрив в Україні збільшився на 975 тис. тонн до 1,7 млн ​​тонн. Частка імпорту на внутрішньому ринку за деякими видами добрив склала більше 80%. Імпорт добрив є критичним для зовнішньоторговельного балансу країни.

"Виходом з ситуації, що склалася ми бачимо введення квот на імпорт, які повинні застосовуватися в комплексі з іншими заходами щодо виведення галузі з кризи. Ми надали в МЕРТ всі необхідні розрахунки, статистику та факти про зростання імпорту мінеральних добрив і чекаємо від них термінового винесення питання на Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі і початку розслідування", - підкреслив Голубов.

Раніше Всеукраїнська Аграрна Рада повідомила, що суд визнав нечинним рішення щодо підвищення антидемпінгових мит на Карбамід і КАС походженням з РФ.

Учасники ринку заявили, що рішення суду не вплинуло на дію існуючих антидемпінгових мит.

Економічна правда