Івано-Франківськ закупив турецькі автобуси на "заточеному" тендері — ЗМІ

КП "Електроавтотранс" Івано-Франківської міської ради за результатами тендеру замовило компанії "Сучасні вантажівки" 12 нових міських автобусів з низькою підлогою на 66 мільйонів гривень.

Про це повідомляє видання "Наші гроші".

Згідно з умовами тендеру, до березня поставлять 12 автобусів Guleryuz Cobra GD 272 LF "Євро 5" виробництва турецької компанії Güleryüz Karoseri Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 2018 року за 5,5 млн грн за одиницю.

Автобуси на 95 пасажирів і 26 місць для сидіння мають кондиціонер в салоні, інформаційну систему і відеоспостереження. Гарантійний термін становить два роки або 150 тис км пробігу.

Ціна нинішньої угоди на 7% нижча очікуваної вартості закупівлі в 70,8 млн грн.

Компанія "Укрэвромаз" скаржилася в Антимонопольний комітет на дискримінацію, але спізнилася з подачею скарги і не обґрунтувала порушення своїх прав, тому адмінколегія залишила скаргу без розгляду.

Скаржник стверджував, що технічні вимоги виписані під модель Güleryüz Cobra GD 272 LF. Зокрема мова йшла про висоту автобуса не більше 3100 мм, хоча, за даними заявника, більшість сучасних міських автобусів з кондиціонером в салоні мають висоту 3150-3300 мм.

У питаннях до процедури комунальники відповіли анонімній фірмі, що висота вказана з урахуванням вимог до роботи і транспортної інфраструктури маршруту.

Крім того, панелі, двері, облицювання та сервісні люки були потрібні з алюмінію, тоді як скаржник вимагав дозволити оцинкований лист, а фанерна підлога повинна бути товщиною не менше 15 мм, тоді як скаржник вимагав зменшити мінімальне значення до 12 мм.

Також "Укрєвромаз" нарікав на надто короткий термін поставки.

При цьому жоден український виробник автобусів або їх дилер не скаржився на вимоги тендера.

Конкурентами переможця торгів були київське ТОВ "Авто-Регіон" Дмитра Гайдамахи з такими ж автобусами Guleryuz і черкаський ТОВ "Автоград-2007" Андрія Каданцева і Дмитра Майданика з автобусами Isuzu Citiport від турецької компанії Anadolu Isuzu Otomotiv.

Кінцевим бенефіціаром "Сучасних вантажівок" значиться Ольга Міщаніна, родичка Євгена Міщаніна, якого називають власником компанії "Автек".

Засновниками є ТОВ "Ріалто" тієї ж Міщаниної та Світлани Новікової і ПАТ "ЗНВКІФ "Коннект" тієї ж Міщаніної, яким в 2011-2014 роках керувала ТОВ "КУА "Інвестиційні партнери" Андрія Журжія - нардепа від "Самопомочі".

Всього з 2014 року переможець отримав підрядів на 1,6 млрд грн.