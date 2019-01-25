Арештований в Україні російський Boeing знову виставили на торги

Державне підприємство СЕТАМ повторно виставило на торги арештований російський Boeing B 737/524 зі знижкою ціни на 34%.

Про це повідомляється на сторінці Open Market - СЕТАМ у Facebook.

"Арештований російський Boeing B 737/524 знову виставлено на торги, а ціну знову знижено - на 34%" - йдеться у повідомленні.

Стартова ціна літака - 17 996 665 грн, проведення торгів призначено на 14 лютого 2019 року.

Boeing прилетів із Москви ще у 2015 році, але залишився в Україні через борги російської компанії "Трансаеро" за обслуговування літаків та стоянку перед Міжнародним аеропортом "Київ" імені Ігоря Сікорського. Нині проходить реєстрація учасників.

Раніше було оголошено про проведення аукціону 4 червня 2018 року, коли стартова ціна літака становила майже 36 млн грн.