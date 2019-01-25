Арештований в Україні російський Boeing знову виставили на торги
П'ятниця, 25 січня 2019, 14:06
Про це повідомляється на сторінці Open Market - СЕТАМ у Facebook.
"Арештований російський Boeing B 737/524 знову виставлено на торги, а ціну знову знижено - на 34%" - йдеться у повідомленні.
Стартова ціна літака - 17 996 665 грн, проведення торгів призначено на 14 лютого 2019 року.
Boeing прилетів із Москви ще у 2015 році, але залишився в Україні через борги російської компанії "Трансаеро" за обслуговування літаків та стоянку перед Міжнародним аеропортом "Київ" імені Ігоря Сікорського. Нині проходить реєстрація учасників.
Раніше було оголошено про проведення аукціону 4 червня 2018 року, коли стартова ціна літака становила майже 36 млн грн.
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