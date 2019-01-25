Фірма з російським корінням хоче побудувати реактори для української АЕС за 70 мільярдів — "Схеми"

Чеська компанія Škoda JS, яка належить підсанкційній російській групі, яка у свою чергу фігурує у справі НАБУ щодо екс-депутата від "Народного фронту" Миколи Мартиненка, може побудувати нові реактори для Хмельницької АЕС за 70 мільярдів гривень.

Про це йдеться у репортажі "Схем".

Влітку 2018 року Кабінет міністрів затвердив обґрунтування для будівництва третього та четвертого енергоблоків ХАЕС на загальну суму понад 70 мільярдів гривень.

"І виробником основної складової – реакторних установок – у попередньо затверджених документах вказана саме Škoda JS, яку обрали для цього без відкритого конкурсу і тендеру, після переговорів із потенційними постачальниками", - розповідають журналісти.

Чеська компанія Škoda JS ("Шкода – Ядерне машинобудування") працює у сфері атомної енергетики десятки років, мовиться у репортажі.

Її власник – зареєстрована у Нідерландах компанія OMZ B.V. Вона входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який підпорядковується російському "Газпромбанкові". Більшість його акцій належать російському "Газпрому" і пов’язаним із ним структурам.

В Україні проти "Газпромбанку" запроваджено санкції, але до українського санкційного списку Škoda JS не входить. Натомість на неї накладені санкції в США.

Основна причина вибору цієї компанії, згідно з поясненнями представників АЕС, нижча вартість проекту в порівнянні з іншими виробниками.

"Два блоки коштують 3 мільярди, ну, трохи більше від 3 мільярдів доларів. А якщо брати, наприклад, корейські, чи китайські, чи Areva, Westinghouse, то в них мінімальна ціна одного блоку – це 4 мільярди доларів", – розповів заступник гендиректора з капітального будівництва ХАЕС Олег Рахлінський.

Водночас ця компанія Škoda JS фігурує у корупційній справі НАБУ щодо можливого отримання неправомірної вигоди екс-депутатом від "Народного фронту" Миколою Мартиненком.

У Бюро заявляють, що на інших тендерах "Енергоатому" ця фірма виставляла ціну з надбавкою до 20%. За версією слідства, ці гроші після перемоги в тендері, Škoda JS нібито мала направляти на рахунки панамської компанії, яка, за документами, мала виступати посередником, – Bradcrest Investments.

Згідно з документами, поданими до 2х швейцарських банків для відкриття рахунків фірми, бенефіціарним власником Bradcrest Investments був Микола Мартиненко (на той момент народний депутат і голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу).

Всього протягом 2007–2012 років Bradcrest Investments отримала від Škoda JS майже 6,5 мільйонів євро.

"При цьому кошти з рахунків цієї фірми використовували, зокрема, і для оплати за оренду помешкань для близьких до Мартиненка осіб в Лондоні та Відні, - зауважують у "Схемах".

Мартиненко заперечує свою причетність до самої компанії Bradcrest Investments і до отримання коштів від Škoda JS.

Škoda JS отримала можливість стати постачальником реакторних установок для 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС у 2015 році. Тоді через анексію у Криму та війну на Донбасі Україна розірвала договір із попередньою російською компанією "Атомстройекспорт". Вона перемогла у конкурсі щодо відбору типу реакторної установки для Хмельницької АЕС ще у 2008 році, обійшовши американську Westinghouse і південнокорейську KEPCO.

​"У цих міжнародних торгах ми прописали, що мають бути максимально використані будівельні конструкції. Для чого це було потрібно? Це набагато зекономить вартість цього будівництва. Воно буде значно дешевше, ніж будувати з нуля. Крім того, багато обладнання було поставлено, його ж теж потрібно було використати", – стверджує заступник гендиректора з капітального будівництва ХАЕС Олег Рахлінський.

Водночас медіа-директор асоціації ​"Український ядерний форум" Ольга Кошарна критикувала вибір російського партнера на конкурсі в 2008 році. На її думку, альтернативи не було, бо умови були прописані під росіян.

​"Річ у тім, що насправді повноцінного тендеру (у 2008 році – ред.) не було. Були якісь виписані критерії конкурсу. Тобто це не за законом про тендерні процедури все відбувалося, де було б видно, що це все виписано під російську компанію", – розповіла вона.

Будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС почалось у 1985–86 роках. Однак було припинене через вибух у Чорнобилі через запровадження мораторію на будівництво атомних станцій.

Мораторій зняли у 1993 році, але рішення добудувати ці два енергоблоки Кабмін ухвалив в середині 2000-х.

"Схеми" звернулися за коментарем до компанії Škoda JS та запитали про вартість реакторних установок, у якій країні планують їх будувати і чи не вплинуть санкції і справа щодо корупції, в якій фігурує компанія в Україні, на співробітництво з ​"Енергоатомом".

​"Ми не будемо на даному етапі це коментувати", – повідомив прес-секретар Škoda JS Ян Столар.

Водночас в ​"Енергоатомі" не виключають, що установку для третього енергоблоку Хмельницької АЕС поставлятиме не Škoda JS, а інший виробник. Це буде можливо, якщо інша фірма викупить у Škoda JS документацію на реакторну установку.

Остаточного постачальника обіцяють обрати на тендері.

Українська правда