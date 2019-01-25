Фірма з російським корінням хоче побудувати реактори для української АЕС за 70 мільярдів — "Схеми"
Чеська компанія Škoda JS, яка належить підсанкційній російській групі, яка у свою чергу фігурує у справі НАБУ щодо екс-депутата від "Народного фронту" Миколи Мартиненка, може побудувати нові реактори для Хмельницької АЕС за 70 мільярдів гривень.
Про це йдеться у репортажі "Схем".
Влітку 2018 року Кабінет міністрів затвердив обґрунтування для будівництва третього та четвертого енергоблоків ХАЕС на загальну суму понад 70 мільярдів гривень.
"І виробником основної складової – реакторних установок – у попередньо затверджених документах вказана саме Škoda JS, яку обрали для цього без відкритого конкурсу і тендеру, після переговорів із потенційними постачальниками", - розповідають журналісти.
Чеська компанія Škoda JS ("Шкода – Ядерне машинобудування") працює у сфері атомної енергетики десятки років, мовиться у репортажі.
Її власник – зареєстрована у Нідерландах компанія OMZ B.V. Вона входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який підпорядковується російському "Газпромбанкові". Більшість його акцій належать російському "Газпрому" і пов’язаним із ним структурам.
В Україні проти "Газпромбанку" запроваджено санкції, але до українського санкційного списку Škoda JS не входить. Натомість на неї накладені санкції в США.
Основна причина вибору цієї компанії, згідно з поясненнями представників АЕС, нижча вартість проекту в порівнянні з іншими виробниками.
"Два блоки коштують 3 мільярди, ну, трохи більше від 3 мільярдів доларів. А якщо брати, наприклад, корейські, чи китайські, чи Areva, Westinghouse, то в них мінімальна ціна одного блоку – це 4 мільярди доларів", – розповів заступник гендиректора з капітального будівництва ХАЕС Олег Рахлінський.
Водночас ця компанія Škoda JS фігурує у корупційній справі НАБУ щодо можливого отримання неправомірної вигоди екс-депутатом від "Народного фронту" Миколою Мартиненком.
У Бюро заявляють, що на інших тендерах "Енергоатому" ця фірма виставляла ціну з надбавкою до 20%. За версією слідства, ці гроші після перемоги в тендері, Škoda JS нібито мала направляти на рахунки панамської компанії, яка, за документами, мала виступати посередником, – Bradcrest Investments.
Згідно з документами, поданими до 2х швейцарських банків для відкриття рахунків фірми, бенефіціарним власником Bradcrest Investments був Микола Мартиненко (на той момент народний депутат і голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу).
Всього протягом 2007–2012 років Bradcrest Investments отримала від Škoda JS майже 6,5 мільйонів євро.
"При цьому кошти з рахунків цієї фірми використовували, зокрема, і для оплати за оренду помешкань для близьких до Мартиненка осіб в Лондоні та Відні, - зауважують у "Схемах".
Мартиненко заперечує свою причетність до самої компанії Bradcrest Investments і до отримання коштів від Škoda JS.
Škoda JS отримала можливість стати постачальником реакторних установок для 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС у 2015 році. Тоді через анексію у Криму та війну на Донбасі Україна розірвала договір із попередньою російською компанією "Атомстройекспорт". Вона перемогла у конкурсі щодо відбору типу реакторної установки для Хмельницької АЕС ще у 2008 році, обійшовши американську Westinghouse і південнокорейську KEPCO.
"У цих міжнародних торгах ми прописали, що мають бути максимально використані будівельні конструкції. Для чого це було потрібно? Це набагато зекономить вартість цього будівництва. Воно буде значно дешевше, ніж будувати з нуля. Крім того, багато обладнання було поставлено, його ж теж потрібно було використати", – стверджує заступник гендиректора з капітального будівництва ХАЕС Олег Рахлінський.
Водночас медіа-директор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна критикувала вибір російського партнера на конкурсі в 2008 році. На її думку, альтернативи не було, бо умови були прописані під росіян.
"Річ у тім, що насправді повноцінного тендеру (у 2008 році – ред.) не було. Були якісь виписані критерії конкурсу. Тобто це не за законом про тендерні процедури все відбувалося, де було б видно, що це все виписано під російську компанію", – розповіла вона.
Будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС почалось у 1985–86 роках. Однак було припинене через вибух у Чорнобилі через запровадження мораторію на будівництво атомних станцій.
Мораторій зняли у 1993 році, але рішення добудувати ці два енергоблоки Кабмін ухвалив в середині 2000-х.
"Схеми" звернулися за коментарем до компанії Škoda JS та запитали про вартість реакторних установок, у якій країні планують їх будувати і чи не вплинуть санкції і справа щодо корупції, в якій фігурує компанія в Україні, на співробітництво з "Енергоатомом".
"Ми не будемо на даному етапі це коментувати", – повідомив прес-секретар Škoda JS Ян Столар.
Водночас в "Енергоатомі" не виключають, що установку для третього енергоблоку Хмельницької АЕС поставлятиме не Škoda JS, а інший виробник. Це буде можливо, якщо інша фірма викупить у Škoda JS документацію на реакторну установку.
Остаточного постачальника обіцяють обрати на тендері.
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