У лютому почне діяти безвіз між Україною та Уругваєм

Міжурядова угода про взаємне скасування візових вимог та початок дії безвізового режиму між Україною та Уругваєм набирає чинності з 15 лютого 2019 року.

Про це повідомило посольство України в Аргентині.

"Важливо про безвіз між Україною та Уругваєм! Вже з 15 лютого 2019 року громадяни обох країн зможуть подорожувати в гості один до одного без отримання в'їзної візи!", - йдеться в повідомленні.

Громадянам України буде дозволено перебувати без візи на території Уругваю протягом 90 днів, цей термін може бути поновлений на інший строк у 90 днів.

Нагадаємо, Україна та Уругвай підписали угоду про безвізовий режим у вересні минулого року на полях 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

На сьогодні Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами.

Європейська правда