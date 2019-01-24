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Мінфін визначився зі структурою запозичень в 2019 році

Четвер, 24 січня 2019, 18:50

Міністерство фінансів затвердило програму управління державним боргом на 2019 рік.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Основне завдання програми - забезпечити контроль за ризиками, пов'язаними з управлінням державним боргом, а також визначити плановані види боргових інструментів, за допомогою яких планується фінансування держбюджету", - йдеться в повідомленні.

Згідно з програмою, в 2019 році заплановано фінансування державного бюджету за допомогою широкого спектру боргових інструментів на загальну суму 345,9 млрд грн.

За прогнозними розрахунками найбільшу питому вагу матимуть середньострокові інструменти - 45,4%, довгострокові інструменти становитимуть 42,2%, короткострокові інструменти - 12,4%.

 

Боргові інструменти з фіксованою ставкою орієнтовно становитимуть 93,5%, а з плаваючою - 6,5%.

На внутрішньому ринку відповідно до показників, затверджених законом про бюджет, планується здійснення запозичень на суму близько 202 млрд грн, або 58,4% загальної суми запозичень.

Державні зовнішні запозичення з урахуванням запозичень за спеціальним фондом державного бюджету заплановані в обсязі 143,9 млрд грн, або 41,6%.

 

Економічна правда

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