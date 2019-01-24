Фармкомпанію викрили в ухиленні від податків за допомогою фіктивних семінарів

Фахівці Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби виявили чергову схему ухилення від оподаткування одним із підприємств фармбізнесу.

Про це йдеться у повідомленні Офісу великих платників ДФС.

"Суть схеми така: підприємство оформлювало придбання послуг у фіктивного суб’єкта господарювання (СГД) з донесення інформації про препарати, а саме проведення 30 семінарів у різних областях України для співробітників аптечних мереж та здійснення 7 758 візитів до аптечних закладів по семи областях України (Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській), а далі формувало витрати за рахунок проведення цих семінарів і зустрічей із працівниками аптек", - йдеться в повідомленні.

Так, за результатами перевірки встановлено заниження ПДВ на суму 432 тис грн, та заниження податку на прибуток у сумі 388 тис грн.

Під час детального дослідження сформованих за рахунок проведення семінарів витрат платників було виявлено, що жоден провізор в аптечних мережах на таких семінарах присутній не був, візити працівників СГД, в тому числі і з рекламною продукцією офіційно не здійснювались та не реєструвались, а дані витрати оформлювались лише на папері.

За даними 1 ДФ (розрахункових декларацій із заробітної плати працівників) на суб’єкта господарювання, яке надавало послуги, було ідентифіковано лише 2 працівників, які відповідно до звітів щодо надання послуг, нібито й відвідали за 4 місяці 7 759 аптечних закладів у семи різних областях України. Тобто, в такому разі, один працівник мав здійснити за день в середньому 65 візитів.

"Навіть якщо припустити, що з урахуванням переїзду та відпочинку він витрачав на 1 візит не більше 30 хвилин, то для 65 візитів необхідно було б витратити 32,5 години, тобто більше доби. Аби допомогти двом працівникам виконати вказаний обсяг робіт та здійснити надання вказаних послуг суб’єкт господарювання, згідно з документами, придбавав своїм працівникам напої, пиво, печиво. Були у цьому переліку й миючі засоби та пральний порошок. Навіщо? Мабуть, аби "відмитися" від застосованих податкових схем. Проте "відмитися" нікому таки не вдалося. Київський Окружний адміністративний суд прийняв рішення на користь Офісу великих платників", - йдеться у повідомленні.

Офіс резюмує, що фармкомпанії-дистриб’ютору доведеться відповідати за законом.

Зазначимо, податкова пропонує враховувати дані про зарплати "в конвертах" при нарахуванні субсидій.