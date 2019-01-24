ФСБ каже, що припинила ввезення великої партії цукерок Roshen до Росії

Федеральна служба безпеки Росії заявляє, що припинила ввезення великої партії кондитерських виробів української фабрики Roshen в Оренбурзькій області.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ РФ по області.

"Прикордонним управлінням ФСБ Росії по Оренбурзькій області в пунктах пропуску управління попереджено незаконне ввезення до Росії великої партії санкційних товарів – кондитерських виробів виробництва української фабрики Roshen", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що товар передали співробітникам мобільної групи оренбурзької митниці для проведення розгляду. Обсяг вилученої партії не уточнюється.

В кондитерській корпорації Roshen заявили, що не мають стосунку до затриманої в Росії партії кондитерських виробів.

"Ми не володіємо інформацією щодо зазначених солодощів. Будь-який продаж корпорацією української продукції Roshen в РФ припинився ще в 2013 році", - цитує LIGA.net прес-службу Roshen.

Разом з тим у компанії додали, що Roshen, як і будь-яка інша компанія, не може контролювати переміщення товару після його реалізації офіційними дистриб'юторами.

"Імовірність контрабанди та діяльності перекупників присутня, особливо коли є попит", - підсумували в прес-службі.

Нагадаємо:

Влітку 2013 року Росія заборонила ввіз усіх цукерок компанії Roshen. Голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що українські цукерки не відповідають стандартам якості.

Власник корпорації Петро Порошенко тоді заявляв, що його компанія зробить все можливе для того, щоб повернутися на російський ринок.

Українська правда