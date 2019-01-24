Державний Укргазбанк та ДІФКУ розвиватимуть "зелену" енергетику в Україні

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Сьогодні провідний ЕКО-банк України Укргазбанк та Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (ДІФКУ) розпочали співпрацю для реалізації спільних "зелених" проектів, спрямованих на енергозбереження, енергоефективність, захист довкілля та розбудову необхідної для цього інфраструктури. Про це йдеться на сайті Украгазбанку.

Зараз ДІФКУ забезпечує залучення інвестицій та умови ведення інноваційного бізнесу в Україні. Тож таке партнерство сприятиме фінансовій підтримці тим, хто прагне досягти власної енергонезалежності та зменшити негативний вплив на довкілля. Крім того, Україна – держава зі значним енергетичним потенціалом.

А отже співпраця матиме синергетичний ефект щодо залучення значних міжнародних інвестицій у відновлювану енергетику та проекти з енергоефективності, а також значним чином розширить для потенційних інвесторів перелік фінансових інструментів і забезпечить повноту їх адміністративної підтримки при реалізації проектів в Україні.

"Разом з Укргазбанком, який спеціалізується саме на фінансуванні екологічних ініціатив, ми допомагатимемо у вирішенні проблем, з якими стикається українських бізнес у реалізації "зелених" проектів. Банк має значний досвід їхньої реалізації, а ми знаємося на кращих світових практиках, які можна імплементувати в українських реаліях. Таким чином ми не тільки прискорюємо інноваційний прогрес, а й підтримуємо стале економічне зростання регіонів країни", – зазначив під час підписання угоди Володимир Ставнюк, голова правління ДІФКУ.

В прес-службі Укргазбанку зазначають, що загалом модернізація енергетичної галузі та перехід на відновлювані джерела енергії – це не лише внесок у загальний порятунок світу.

Для України – це покращення її інвестиційної привабливості, а з точки зору державної безпеки – шанс досягнути реальної енергонезалежності. Перехід України на ВДЕ (відновлювані джерела енергії – ред.) – питання державного значення, вирішенням якого професійно займається Украгазбанк.

У 2018 році зафіксовано динамічний розвиток української "зеленої" енергетики. За рік встановлено 813 МВт нових потужностей, що генерують електроенергію з відновлюваних джерел, а це майже втричі більше, ніж обсяг потужностей, введених роком раніше.

"У 2017 році за допомогою Украгазбанку було введено більше 30% нових потужностей ВДЕ, а в 2018 - понад 50%. Ми вже профінансували 145 проектів у сфері чистої енергетики з використанням біопалива, гідроенергії, сонячної та вітряної енергії із загальною потужністю об’єктів 866 мегават, а це чверть від усіх потужностей ВДЕ в Україні. Завдяки усім нашим проектам викиди СО2 зменшуються на понад 1 млн тонн щорічно. А співпраця з ДІФКУ дозволить українському бізнесу розширити можливості партнерства з іноземними інвесторами та спільного фінансування задля реалізації інноваційних проектів та впровадження кращих світових практик в Україні", - зазначив голова правління Украгазбанку Кирило Шевченко.