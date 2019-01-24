Brexit: Нідерланди намагаються переманити 250 компаній з Британії

Голландський уряд веде переговори з більш ніж 250 компаніями, які розміщуються у Великій Британії, щоб переманити їх до Нідерландів після Brexit.

Про це повідомляє The Times.

Голландське інвестиційне агентство веде переговори із 250 компаніями на тлі "великої невизначеності" у Великій Британії. Це відбувається, незважаючи на твердження прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, що він "не розглядає Brexit, як можливість для бізнесу".

Іноземні банки, які перемістяться до Нідерландів, можуть уникнути обмеження на бонуси. Країна також має великі податкові пільги для новоприбулих працівників, які не платять податок на прибуток у розмірі 30% їхньої зарплати протягом восьми років.

Нещодавно компанія Sony стала оголосила про перенесення своєї європейської бази в Нідерланди через зростання занепокоєння щодо невизначеності після виходу Британії з ЄС.

Сьогодні вранці головний виконавчий директор Airbus заявив, що компанія буде змушена приймати "потенційно дуже шкідливі рішення для Великої Британії" у випадку відсутності угоди щодо Brexit.

Європейська правда