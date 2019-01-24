Призначений для космічного туризму New Shepard здійснив випробувальний політ
Американська компанія Blue Origin 23 січня здійснила черговий успішний випробувальний політ суборбітального корабля New Shepard, призначеного для космічного туризму.
Про це йдеться у повідомленні компанії, передає "Інтерфакс-Україна".
Старт було здійснено з полігону в американському штаті Техас. Це вже 10-те за рахунком випробування, яке виконується в автоматичному режимі з листопада 2015 року.
На розрахунковій висоті орієнтовно 100 км від ракети відокремилась капсула, призначена для розміщення екіпажу та пасажирів, яка потім приземлилася на парашутах. При цьому ракета-носій зробила вертикальну посадку.
#NewShepard flew 8 @NASA research & technology payloads to space today. It’s great to be part of the @NASA team. #NewShepard’s reusability is lowering launch costs — so students, scientists and entrepreneurs can explore new ways to use space to benefit Earth #NS10 pic.twitter.com/OhqmW9b5Sd— Blue Origin (@blueorigin) 24 января 2019 г.
За словами представників Blue Origin, місця на кораблі New Shepard передбачається продавати туристам за 300 тис. доларів. На кораблі зможуть розміщуватися шестеро туристів.
Blue Origin - американська приватна аерокосмічна компанія Джеффа Безоса, яка планує здійснювати регулярні туристичні польоти в космос.
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