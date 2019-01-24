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Призначений для космічного туризму New Shepard здійснив випробувальний політ

Четвер, 24 січня 2019, 09:33

Американська компанія Blue Origin 23 січня здійснила черговий успішний випробувальний політ суборбітального корабля New Shepard, призначеного для космічного туризму.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Старт було здійснено з полігону в американському штаті Техас. Це вже 10-те за рахунком випробування, яке виконується в автоматичному режимі з листопада 2015 року.

На розрахунковій висоті орієнтовно 100 км від ракети відокремилась капсула, призначена для розміщення екіпажу та пасажирів, яка потім приземлилася на парашутах. При цьому ракета-носій зробила вертикальну посадку.

За словами представників Blue Origin, місця на кораблі New Shepard передбачається продавати туристам за 300 тис. доларів. На кораблі зможуть розміщуватися шестеро туристів.

Blue Origin - американська приватна аерокосмічна компанія Джеффа Безоса, яка планує здійснювати регулярні туристичні польоти в космос.

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