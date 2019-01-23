Українців попередили про перебої в доставці пошти
"Укрпошта" попередила про можливі затримки з доставкою поштових відправлень у 8 регіонах у зв'язку зі складними погодними умовами на території України.
Про це йдеться у повідомленні компанії від 23 січня.
Зокрема, затримки можливі у Миколаївській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та Чернівецькій області.
В "Укрпошті" зазначили, що роблять "все можливе для якнайшвидшого відновлення термінів доставки кореспонденції до зазначених регіонів".
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У зв’язку з ускладненням погодних умов обмежено рух для проїзду великовагових вантажних та пасажирських транспортних засобів у шести регіонах України.
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За прогнозами синоптиків, 24 січня опади поступово послабнуть, але мороз втримається.
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