Мінрегіон закликали прискорити розробку стратегії розвитку водоканалів

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Стан водоканалів такий, що якщо терміново не розробити стратегію розвитку водоканалізаційної індустрії, то неминуче станеться не просто криза, а катастрофа.

Про це заявили в Асоціації водоканалів "Укрводоканалекологія" під час Міжнародного водного форуму в Яремче.

Форум триватиме 23-25 січня. Він зібрав понад 400 фахівців, серед яких директори водоканалів, представники Мінрегіонбуду, Світового банку, НКРЕКП, представники Держводагенства.

"Сьогодні ми всі разом хочемо попросити, щоб Мінрегіон прискорив розробку стратегії розвитку водоканальної галузі і запропонував на затвердження депутатам Верховної ради. Ми півтора року присвятили розробці концепції стратегії. Є розуміння, яким чином вона повинна бути розроблена і реалізована. Без позиції Мінрегіону галузь не впорається", - заявив президент Асоціації Дмитро Новицький.

"У нас сьогодні такий стан водоканалів, що якщо ми терміново не розробимо стратегію розвитку водоканалізаційної індустрії, то неминуче отримаємо не просто кризу, а катастрофу. Ми на межі", - додала віце-президент асоціації Ольга Бабій.

Депутат ВР Олена Бабак заявила, що містам потрібен план стратегічного розвитку водоканалів, щоб розробити інвестиційну програму по заміні мереж, модернізації системи водопідготовки і каналізації.

"У газовиків, енергетиків є лобі в парламенті, а ось водоканали, які всі використовують, не мають ніякої підтримки, крім декількох депутатів", - зауважила Бабак.

Експерт Світового банку Івайло Христов Колєв, який презентував моделі модернізації міської інфраструктури кількох європейських країн, підкреслив, що мало розробити стратегію. Важливо її імплементувати. І поки на рівні держави не з'явиться стратегії розвитку галузі, Світовий банк не зможе розглядати галузь як готову для інвестування.

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