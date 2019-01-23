Двоє російських олігархів втратили приватні літаки через санкції США — ЗМІ
Бізнесмени Аркадій та Борис Ротенберг залишилися без двох приватних літаків Bombardier після того, як в 2014 році проти них було запроваджено санкції США.
Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела на ринку бізнес-авіації.
Борис Ротенберг володів літаком Bombardier Global 5000; Forbes оцінює вартість джета в 25 мільйонів доларів.
Аркадію Ротенбергу належав Bombardier Challenger 300, який, за даними журналу, коштує 15 мільйонів доларів.
Джети були записані на кіпрські компанії Ротенбергів Damstone Limited і Olpon Investment Limited.
Коли і за скільки було продано літаки, Forbes не пише, але уточнює, що вони вже змінили власників.
Представник Бориса Ротенберга повідомив, що кредит на покупку Bombardier був узятий в банку Credit Suisse. Після введення санкцій США банк перестав приймати платежі від Damstone Limited і без повідомлення позичальника продав літак.
"Ціна продажу була визначена банком самостійно і не повідомлялася позичальнику", - сказав представник бізнесмена.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua