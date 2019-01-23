Двоє російських олігархів втратили приватні літаки через санкції США — ЗМІ

Бізнесмени Аркадій та Борис Ротенберг залишилися без двох приватних літаків Bombardier після того, як в 2014 році проти них було запроваджено санкції США.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела на ринку бізнес-авіації.

Борис Ротенберг володів літаком Bombardier Global 5000; Forbes оцінює вартість джета в 25 мільйонів доларів.

Аркадію Ротенбергу належав Bombardier Challenger 300, який, за даними журналу, коштує 15 мільйонів доларів.

Джети були записані на кіпрські компанії Ротенбергів Damstone Limited і Olpon Investment Limited.

Коли і за скільки було продано літаки, Forbes не пише, але уточнює, що вони вже змінили власників.

Представник Бориса Ротенберга повідомив, що кредит на покупку Bombardier був узятий в банку Credit Suisse. Після введення санкцій США банк перестав приймати платежі від Damstone Limited і без повідомлення позичальника продав літак.

"Ціна продажу була визначена банком самостійно і не повідомлялася позичальнику", - сказав представник бізнесмена.