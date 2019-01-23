Швеція в 2030 році заборонить двигуни внутрішнього згоряння

Швеція у 2030 році припинить продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Про це повідомляє DW.

Таким є один з ключових пунктів програми нового шведського уряду. Воно розглядає боротьбу проти глобального потепління і виконання Паризької угоди по клімату як один зі своїх пріоритетів.

Першопрохідцем у справі радикального скорочення шкідливих викидів в транспортній сфері Швеція не стане. Це вже десята країна, яка назвала конкретну дату припинення реєстрації нових автомобілів з бензиновими або дизельними двигунами.

Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Нідерланди, а також французька столиця Париж вже оголосили про намір через десять з невеликим років припинити реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Цю ж дату називають Китай і Індія.

На п'ять років раніше Швеції, вже в 2025 році, відмовитися від автотранспорту з двигунами внутрішнього згоряння має намір сусідня Норвегія. Тут в 2018 році майже кожна друга продана легкова машина працювала на електричній тязі. При цьому частка чистих електромобілів склала 31,2 відсотка, решта були плагін-гібридами, які мають як електричний мотор, так і бензиновий.

Виробник легкових машин Volvo Cars, куплений в 2010 році китайською автомобілебудівною компанією Geely, ще два з половиною роки тому, влітку 2017-го, першим серед великих європейських представників галузі оголосив, що з 2019 року буде випускати автомобілі тільки з електричними або гібридними двигунами.

На електричну тягу все більше переключається і Volvo Group, другий за величиною в світі виробник важких вантажівок і автобусів.

Зазначимо, у 2018 році українці придбали 5,3 тисяч електромобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.