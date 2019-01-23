Глобальний борг перевищив показники 2008 року — Давос
Глобальне боргове навантаження знаходиться на більш високих рівнях, ніж до світової фінансової кризи 2008 року, і становить близько 225% ВВП.
Про це заявили учасники панелі "Переосмислення світового фінансового ризику" на форумі в Давосі, передає "Дзеркало Тижня".
За їх даними, в світі накопичилося 247 трильйонів доларів боргу, зокрема 63 трильйони доларів, взятих центральними урядами.
Заступник голови Комісії з регулювання цінних паперів Китаю Фан Сінхай сказав, що китайська економіка сповільниться цього року, але це не стане крахом. У цьому році зростання, ймовірно, становитиме 6%.
Рей Даліо, засновник американської інвестиційної компанії Bridgewater Associates, зазначив, що є розумний шанс, що грошово-кредитна політика стане простішою.
"Протягом певного періоду часу важливим є зростання продуктивності. Існує короткостроковий і довгостроковий борговий цикл. Це структура, на яку Bridgewater Associates дивиться при інвестуванні", - сказав Даліо.
Даліо вважає, що є реальна проблема з точки зору кількості боргів, які США повинні будуть продати решті світу в найближчі кілька років.
"Хто збирається купити цю суму боргу? Це буде проблемою. Нормальною еволюцією буде глобалізація", - сказав він.
"За останні 40 років в Китаї не було значної фінансової кризи. Як це вдалося? У нас дуже спадний підхід до управління фінансовими ризиками. Центральний уряд постійно підтримує зв'язок з фінансовим сектором. Якщо ризики накопичуються, втручається уряд. Якщо виникають коливання, ми швидко рухаємося, щоб стримати ризик, щоб він не поширювався на всю систему", - сказав Фан Сінхай.
"Саме так нам вдалося вирости, не наражаючись на великий фінансовий ризик. Там є урок, на який повинна поглянути решта світу", - додав він.
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