У "Приватбанку" розповіли про розробку технологій розпізнавання обличчя та голосу
Державний "Приватбанк" планує впровадити технологію ідентифікації клієнтів за допомогою біометричних даних.
Про це заявив голова правління банку Петр Крумханзл на прес-конференції.
"Один з прикладів, куди ми хочемо йти в майбутньому, це біометрія... Наразі розробляємо технології, які в майбутньому дозволять використовувати банківські послуги через розпізнавання обличчя, відбитків пальців, розпізнавання голосу тощо", - сказав він.
Нагадуємо:
Приватбанк у березні 2019 року запустить нову версію Приват24 для Android і iOS.
За словами представників банку, в новому Приват24 залишилося 0% старого коду.
Сервіс працюватиме без цифрового ядра Corezoid, розробленого у Приват24 ще до націоналізації.
Раніше Приватбанк анонсував сервіс для продажу облігацій фізособам.
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Економічна правда
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