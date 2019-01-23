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У "Приватбанку" розповіли про розробку технологій розпізнавання обличчя та голосу

Середа, 23 січня 2019, 10:15

Державний "Приватбанк" планує впровадити технологію ідентифікації клієнтів за допомогою біометричних даних.

Про це заявив голова правління банку Петр Крумханзл на прес-конференції.

"Один з прикладів, куди ми хочемо йти в майбутньому, це біометрія... Наразі розробляємо технології, які в майбутньому дозволять використовувати банківські послуги через розпізнавання обличчя, відбитків пальців, розпізнавання голосу тощо", - сказав він.

Скріншот з відео
Скріншот з відео

Нагадуємо:

Приватбанк у березні 2019 року запустить нову версію Приват24 для Android і iOS.

За словами представників банку, в новому Приват24 залишилося 0% старого коду.

Сервіс працюватиме без цифрового ядра Corezoid, розробленого у Приват24 ще до націоналізації.

Раніше Приватбанк анонсував сервіс для продажу облігацій фізособам.

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Економічна правда

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Приватбанк

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