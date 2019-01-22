Вітренко про переговори у Брюсселі: "Газпром" продовжив шантаж

"Газпром" готовий продовжити поточний контракт із "Нафтогазом", але не включаючи туди гарантії по обсягах транзиту, тобто після побудови "Північного Потоку-2" Газпром зможе знизити транзит через Україну до нуля.

Про це написав у Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко за підсумками газових переговорів у Брюсселі 21 січня.

"Газпром продовжив фактично шантаж: справжні переговори по транзиту можуть бути тільки після "відновлення балансу у стосунках між Нафтогазом та Газпромом". За думкою Газпрому це може статися або у разі відміни рішень Стокгольмського арбітражу в апеляційному суді, або у разі "мирової угоди" між Нафтогазом та Газпромом", - повідомив Вітренко.

"Перший раз офіційно звучала теза "про нульовий варіант", але я би НЕ трактував ці слова просто як відмову Нафтогазу від 2.7 млрд дол, які Газпром має ще доплатити за рішенням арбітражу, оскільки рішення арбітражу виходять далеко за межі цих 2,7 млрд. дол", - зазначив він.

За словами Вітренка, була вперше зафіксована спільна позиція Європейської комісії та України щодо того, що згадане вище питання "відновлення балансу у стосунках між Нафтогазом та Газпромом" вже вирішене у передбачений контрактом спосіб - в міжнародному арбітражі, і тепер справа лише за виконанням цього рішення.

"В чому проблема з продовженням поточного контракту? Крім його невідповідності європейським правилам, в інтерпретації Газпрома цей контракт не містить НІЯКИХ гарантій по обсягах транзиту, тобто після побудови Північного Потоку 2 Газпром зможе знизити транзит через Україну до нуля навіть якщо контракт буде продовжений на наступні роки", - пояснив виконавчий директор "Нафтогазу", чому пропозиція "Газпрому" про продовження чинних контрактів є неприйнятною.

Нагадаємо, Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що пропозиція - "це певна точка відліку", але деталі не розкрив.

Тим часом "Газпром" побудував вже більше 20% газопроводу "Північний потік - 2".

Економічна правда