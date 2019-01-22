Нафта дешевшає на песимізмі щодо світової економіки

Ціни на нафту еталонних марок знижуються під час азіатських торгів у вівторок на відновленні побоювань щодо темпів зростання світової економіки.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Березневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 0,52 долара (0,83%) - до 62,22 долара за барель. На торгах у понеділок їхня ціна збільшилася на 0,04 долара (0,06%) і становила на закриття 62,74 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на березень на електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилася на цей час на 0,37 долара (0,69%) - до 53,43 долара за барель.

Напередодні торги WTI не проводилися з огляду на святкування в США Дня Мартіна Лютера Кінга.

Міжнародний валютний фонд напередодні погіршив свій жовтневий прогноз зростання світової економіки в 2019 році до 3,5% із 3,7%. У 2020 році МВФ очікує зростання світової економіки на 3,6%.

Прогноз для країн із ринком, що формується, та країн, що розвиваються, на поточний рік також понижено на 0,2 в. п. - до 4,5%, у 2020 році зростання прискориться до 4,9%, вважає МВФ.

Прогноз зростання китайської економіки на поточний рік залишився тим самим - 6,2%, наступного року очікується таке саме зростання.

Напередодні Китай повідомив про уповільнення зростання ВВП минулого року до 6,6%, мінімуму за майже три десятиліття. У четвертому кварталі зростання економіки уповільнилося до 6,4%, мінімального значення за останнє десятиліття.

"Побоювання щодо надлишкової пропозиції вщухли завдяки скороченню видобутку ОПЕК+. Тепер питання викликає попит. Усі намагаються зрозуміти, наскільки впаде попит у Китаї та у світі загалом", - зазначає старший аналітик Sumitomo Corporation Global Research Co. Кен Кобаясі.