В одній з країн ЄС громадський транспорт стане повністю безкоштовним

У Люксембурзі з 1 березня 2020 року весь громадський транспорт - залізниці, автобуси і трамваї - стане безкоштовним.

Про це в понеділок повідомив міністр з громадських робіт країни Франсуа Бауш, передає "Німецька хвиля".

Як зазначив міністр, цей захід - "родзинка в масштабній стратегії в сфері транспорту".

Влада Люксембургу сподівається, що безкоштовний проїзд в громадському транспорті дозволить розвантажити автомобільні дороги. Щодня близько 200 тисяч осіб з Німеччини, Франції Бельгії їздять на роботу в Люксембург.

Уже зараз в Люксембурзі держава субсидує вартість проїзду в громадському транспорті майже на 90% - на суму в 491 млн євро в рік. Забезпечення повністю безкоштовного проїзду потребуватиме додаткових витрат в розмірі 40 млн євро на рік.

В уряді герцогства відзначили, що його ініціатива продиктована також екологічними і соціальними міркуваннями.

Після реалізації оголошеного заходу Люксембург, населення якого становить 600 тисяч осіб, стане першою в світі країною з безкоштовним громадським транспортом.

Правда, на залізниці безкоштовним стане тільки проїзд у вагонах другого класу, хто хоче їхати першим класом, буде як і раніше платити повну вартість квитка.