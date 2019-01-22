В "Газпромі" розповіли про ступінь готовності "Північного потоку-2"
Російський "Газпром" побудував вже більше 20% газопроводу "Північний потік - 2", роботи ведуться за графіком.
Про це повідомив журналістам глава російського газового холдингу Олексій Міллер за підсумками тристоронніх переговорів Росії, України і ЄС по газу, повідомляє російське агентство "ТАСС".
"Робота ведеться за графіком, вже побудовано більше 20% цього нового морського газопроводу", - сказав Міллер.
Дві гілки "Північного потоку - 2" повинні бути побудовані до кінця 2019 року. Вони пройдуть від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Загальна потужність газопроводу складає 55 млрд кубометрів газу на рік.
У той же день після переговорів віце-президент Європейської комісії Марош Шефчовіч відзначив прогрес у напрямку зміни законодавства, яке має ускладнити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".
Супротивники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.
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