У Брюсселі завершилася тристороння зустріч щодо газу Україна-Росія-ЄС

Тристороння зустріч щодо газових питань між представниками України, Росії та Єврокомісії, що розпочалася в Брюсселі близько години тому, завершилася.

Про це повідомила прес-секретар НАК Альона Осмоловська.



"Зустріч завершилася. (Глава української делегації, міністр закордонних справ Павло) Клімкін і (голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій) Коболєв підійдуть до преси", - повідомила Осмоловська.





Як повідомлялося, перед тристоронньою зустріччю, як зазвичай, відбулися двосторонні переговори Росія-Єврокомісія та Україна-Єврокомісія. Переговори відбувалися за участю виконавчого директора НАК Юрія Вітренка, міністра енергетики Росії Олександра Новака та глави "Газпрому" Олексія Міллера.



На переговорах обговорюються перспективи продовження транзиту російського газу до Європи через Україну після 2019 року, коли закінчується поточний транзитний контракт.