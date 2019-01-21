Переговори про продовження потяга "чотирьох столиць" до Таллінна відклали

Переговори про можливе продовження до Таллінна потягу Київ-Рига, які мають намір провести українська та естонська сторони, знову відкладено.

Про це повідомляє портал естонського національного телерадіомовлення ERR із посиланням на прес-секретаря держкомпанії Eesti Raudtee Моніку Ліллес.

"Переговори знову перенесено. Згідно з останньою інформацією, яку ми отримали від української сторони, вони відбудуться у лютому. З нашого боку, як і раніше, є інтерес до обговорення проекту", - сказала Ліллес.

Спочатку переговори повинні були пройти в Києві у грудні, але потім державна залізнична компанія України "Укрзалізниця" перенесла їх на 17 січня.

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Нагадуємо:

Потяг "Чотири столиці" курсує з 28 вересня 2018 року.

У складі поїзда 10 вагонів, з них 9 купе та 1 вагон класу люкс. У 6-ому вагоні купе розділені на чоловічі та жіночі.

Починаючи з 30 січня поїзд №31/32 Київ–Мінськ–Вільнюс–Рига курсуватиме частіше: один раз на чотири дні замість одного разу на тиждень.

Укрінформ