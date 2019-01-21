В "Нафтогазі" назвали найкращий варіант транзитної угоди з "Газпромом"
Для транзиту російського газу по території України після 2019 року потрібно укласти дві угоди.
Про це в Брюсселі перед початком тристоронніх переговорів заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає DW.
"По-перше, це контракт між "Газпромом", як оператором газотранспортної системи Росії, і українським оператором ГТС. По-друге, повинні укласти контракт з "Газпромом", як постачальником газу, на бронювання потужностей транзиту української ГТС", - сказав він.
Вітренко також зазначив, що українська сторона зацікавлена в тому, щоб європейські компанії купували газ на кордоні України з РФ, причому це може бути не тільки російський газ, але і з Узбекистану, Туркменістану, Казахстану.
"Найкращий варіант для України, щоб європейські компанії бронювали ці потужності, купували газ на кордоні Україна-Росія", - зазначив Вітренко, але додав, що бронювати потужності зможе і "Газпром".
Нагадуємо:
Україна і Євросоюз домовилися почати тристоронні переговори щодо транзиту газу європейським споживачам з РФ.
"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.
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