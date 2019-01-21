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В "Нафтогазі" назвали найкращий варіант транзитної угоди з "Газпромом"

Понеділок, 21 січня 2019, 15:05
 

Для транзиту російського газу по території України після 2019 року потрібно укласти дві угоди.

Про це в Брюсселі перед початком тристоронніх переговорів заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає DW.

"По-перше, це контракт між "Газпромом", як оператором газотранспортної системи Росії, і українським оператором ГТС. По-друге, повинні укласти контракт з "Газпромом", як постачальником газу, на бронювання потужностей транзиту української ГТС", - сказав він.

Вітренко також зазначив, що українська сторона зацікавлена ​​в тому, щоб європейські компанії купували газ на кордоні України з РФ, причому це може бути не тільки російський газ, але і з Узбекистану, Туркменістану, Казахстану.

"Найкращий варіант для України, щоб європейські компанії бронювали ці потужності, купували газ на кордоні Україна-Росія", - зазначив Вітренко, але додав, що бронювати потужності зможе і "Газпром".

Нагадуємо:

Україна і Євросоюз домовилися почати тристоронні переговори щодо транзиту газу європейським споживачам з РФ.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

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Газпром Нафтогаз транзит газ

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