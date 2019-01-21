Темпи зростання ВВП Китаю знизилися до мінімуму з 1990 року

За підсумками 2018 року темпи економічного зростання Китаю становили 6,6%, що є найнижчим показником за останні 28 років.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з розрахунками, в першому кварталі 2018 року ВВП зріс на 6,8%, у другому - на 6,7%, в третьому - на 6,5%, в четвертому - на 6,4%.

У числі причин, пов'язаних зі зниженням темпів зростання, фахівці називали торгову війну з США, а також слабкий внутрішній попит та інвестиційну активність. У 2017 році темпи зростання китайської економіки досягали 6,8%.

Загальний обсяг роздрібних продажів споживчих товарів в Китаї досяг 380,87 млрд юанів, збільшившись на 9% в порівнянні з 2017 роком. При цьому онлайн-продажі збільшилися на 23,9%, до 9 трлн юанів, в 2017 році цей показник показав зростання на 32,2%.

Інвестиції в основні китайські фонди в 2018 році зросли на 5,9%, до 63,56 трлн юанів. Зростання інвестицій в сільгосппідприємства становило 12,9%, в промисловість - 6,2%, в сферу послуг - 5,5%.

При цьому в 2017 році інвестиції збільшилися на 7,2%, до 61,3 трлн юанів. Також до кінця 2018 року населення Китаю зросло на 5,3 млн, до 1,395 млрд осіб.

Реальний наявний доход на душу населення в КНР виріс на 8,7% в порівнянні з попереднім роком. Індекс споживчих цін в Китаї за 2018 рік зріс на 2,1%. Ціни на продукти збільшилися на 1,9%, на послуги лікарів - на 4,3%, на одяг - на 1,2%, на житло - на 2,4%, на транспорт - на 1,7%, на споживчі товари - на 1,6%.

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