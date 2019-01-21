"Укргазвидобування" виплатила регіонам 1,25 мільярда ренти

Компанія "Укргазвидобування" за 2018 рік перерахувала до місцевих бюджетів 1,25 мільярда гривень рентних платежів за видобуток газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, за весь 2018 рік місцеві бюджети різних рівнів отримають: у Харківській області – 637,4 млн грн, Полтавській – 512,7 млн грн, Львівській – 40,3 млн грн, Дніпропетровській – 36,8 млн грн, в інших областях – 23,4 млн грн.

Компанія наводить також дані щодо перерахування рентної плати за грудень. За підсумками останнього місяця минулого року до бюджетів різних рівнів 11 областей надійде понад 5% від рентних платежів за грудень, тобто 132,2 млн грн.

Більшу частину цих коштів отримають дві газовидобувні області - Харківська і Полтавська - відповідно, 66,7 млн грн та 55,1 млн грн, крім того, до місцевих бюджетів Львівщини надійде 4,5 млн грн, Дніпропетровщини – 3,5 млн грн.

Решту 2,4 млн грн рентних платежів було направлено до Івано-Франківської, Луганської, Сумської, Волинської, Чернівецької, Закарпатської та Донецької областей.

Нагадуємо:

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що собівартість видобутку природного газу компанії "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", становить 250 доларів за тисячу кубометрів.

Економічна правда