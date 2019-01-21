Ціни на нафту зростають четвертий тиждень поспіль

Ціни на нафту в понеділок стримано підвищуються, почавши четвертий тиждень зростання поспіль.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Новини про переговори США і Китаю підвищують надію на завершення торговельних суперечок, а сигнали щодо скорочення світового нафтовидобутку практично знімають ризик перевиробництва.

Вартість березневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:05 збільшилася на 26 центів (0,41%), до 62,96 долара за барель.

Ф'ючерс на WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на 25 центів (0,46%) - до 54,29 долара за барель.

За підсумками торгів в п'ятницю нафта Brent подорожчала на 1,52 долара (2,5%) - до 62,70 долара за барель, а WTI подорожчала на 1,73 долара (3,3%), до 53,80 долара за барель.

За минулий тиждень ціна Brent збільшилася на 3,7%, WTI - на 4,3%.