Ford випустить електричну версію свого культового пікапа

Американська компанія Ford розробляє повністю електричний пікап легендарної серії Ford F-150, прем'єра якої відбулася в далекому 1975 році.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив глава підрозділу глобальних продажів Ford Джим Фарлі, пише ITC.

Він зазначив, що на додачу до існуючої ДВЗ-версії пікапа компанія випустить гібридний варіант, а потім і повністю електричний Ford F-150.

Робота над гібридною версією ведеться з 2015 року, проте електромобіль буде абсолютно окремим проектом, а не просто злегка модифікованим гібридом.

Терміни виходу на ринок також поки не обговорюються, проте мова йде про найближчі 2-3 роки, пише видання.

На американському ринку пікапи Ford F-150 є одними з найбільш популярних і відомих засобів пересування (на них припадає третина всіх продажів Ford в США), так що не дивно, що виробник вирішив запропонувати варіант, який приверне молодих і відповідальних користувачів.

На початку минулого року, Ford оголосив про збільшення інвестицій в розвиток електромобілів з 4,5 млрд доларів до 11 млрд доларів і плани випустити шість нових електромобілів вже до 2022 року.