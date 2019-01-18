Італійська авіакомпанія відкриває рейси з Харкова до Риму та Мілана

Авіакомпанія Ernest Airlines (Італія) починає з 12 березня виконувати регулярні авіарейси з Міжнародного аеропорту "Харків" до Риму та Мілана (Італія).



Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

З 12 березня до 4 квітня рейси виконуватимуться тричі на тиждень (щовівторка, щочетверга та щонеділі), а з 4 квітня - двічі (щовівторка та щочетверга).

Вартість квитків - від 45€, включаючи ручну поклажу та податки.

Як повідомлялося, в грудні 2018 року пасажиропотік МАХ становив 78,6 тисяч осіб, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Харківський аеропорт має злітно-посадкову смугу довжиною 2500 м і шириною 50 м. На його території розташовуються два пасажирських термінали з пропускною спроможністю 100 і 650 осіб на годину.

Аеропортом через компанію "Нью Системс АМ" керує компанія DCH, створена на базі активів, що раніше носили неформальну назву "група УкрСиббанку", після того як два партнери цієї групи - Олександр Ярославський та Ернест Галієв - вирішили їх розділити.

Ernest Airlines - італійська авіакомпанія, штаб-квартира якої розташовується в Мілані. Основний операційний центр компанії розташовується в Тирані (Албанія). Авіакомпанія є лоу-кост-перевізником. Обслуговує італійський та албанський ринки.