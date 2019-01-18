Новини дня: про бізнес-імперію Коломойського та газові контракти

Про що всі говорять сьогодні?

Про бізнес-імперію Коломойського. Український олігарх Ігор Коломойський є власником істотних активів у США, вартість яких може досягати сотень мільйонів доларів.

Про газові контракти. НАК "Нафтогаз України" оцінює збитки для України від газових контрактів 2009 року в 32 млрд доларів.

Про найбільший витік в історії. Хакери опублікували базу даних користувачів з майже 773 мільйонами адрес електронної пошти і 22 мільйонами унікальних паролів.

Про боротьбу з корупцією. Упродовж 2018 року за рішенням суду у корупціонерів до бюджету конфіскували 140,6 тисячі гривень, що за курсом Національного банку на кінець року становить 5010 доларів США.

Про кінобізнес Зеленського у Росії. У 2017 році надходження "Грін Філмс" зросли до майже 180 мільйонів, зокрема, від оренди, роялті, ліцензійних платежів – близько 143 мільйонів рублів.

Про мораторій. Громадська коаліція за скасування мораторію закликала президента Петра Порошенка ветувати закон, який подовжує мораторій на купівлю-продаж аграрних земель до 1 січня 2020 року.

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Грають вони — платите ви. Як Рада "продала" бюджет країни за сім поправок

Бюджет країни не був би ухвалений два місяці тому, якби Рада не підтримала низку скандальних поправок на користь певних олігархів і депутатів. Що це за поправки і скільки за це заплатять українці?

Пане президенте, дайте волю селянам! Звернення до Порошенка щодо земельного мораторію

Звернення представників коаліції за скасування мораторію на купівлю-продаж аграрних земель до президента України.