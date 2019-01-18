"Укрзалізниця" різко підвищила ціну колективної броні квитків

"Укрзалізниця" з 15 січня збільшила оплату за резервування місць за заявками юридичних та фізичних осіб для групових перевезень пасажирів в 6,3 рази - з 32 гривень до 200 гривень за людину.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Виняток зроблено для заявок на перевезення дитячих груп і заявок, поданих центральними і місцевими органами влади для груп, сформованих з числа людей з інвалідністю та військових пасажирів, для яких плата встановлена ​​на рівні 50 грн.

Туристичні організації різко розкритикували це рішення. Як повідомили їхні представники на засіданні профільного комітету Верховної Ради, відповідне рішення правління "Укрзалізниці" прийняло 21 грудня 2018 року.

Народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради з питань курортів і туризму Ганна Романова направила депутатський запит прем'єру Володимиру Гройсману та голові правління "Укрзалізниці" Євгену Кравцову з проханням пояснити такі дії.

"Такий тариф ставить під загрозу розвиток внутрішнього туризму в Україні, оскільки таке підвищення вартості бронювання ускладнить, а в деяких випадках унеможливить, організацію турів по Україні, особливо дитячих", - підкреслила Романова.

Директор департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан заявив, що попередні ставки не покривали і половини витрат компанії на цю діяльність.

У зв'язку з цим, вимушеним заходом для "Укрзалізниці" стало підвищення ставок на групове бронювання.

"Основними клієнтами, які користуються послугою групових перевезень, є туристичні компанії. Вони організовують тури, і як суб'єкти підприємницької діяльності, отримують прибуток. У той же час, "Укрзалізниця" несе значні витрати на підтримку мережі кас групового бронювання, апарату, який обслуговує групові перевезення", - сказав він.

"Також великі витрати на маневрові роботи і утримання додаткових вагонів, які необхідні для перевезення організованих груп", - зазначив Красноштан.

Він також вважає, що підвищення вартості турпакетів для кінцевих споживачів можна було б уникнути за рахунок зменшення рівня прибутковості туроператорів.

За даними "Укрзалізниці", групові заявки доступні для груп, у складі яких не менше дев'яти осіб.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" в 2018 році перевезла пільговиків на 389 млн грн з 23% компенсацією від держави.