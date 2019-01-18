Глава МЗС Німеччини переконаний, що "Північний потік-2" вже не спинити

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що спорудження спірного газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини вже не зупинять навіть санкції США.

Про це він заявив на дискусійному форумі dpa "Politik-Talk" в Берліні, повідомляє DW.

"Цей проект не зірве вже ніхто. Санкції США можуть призвести до виходу з нього західних компаній, у тому числі німецьких концернів. Це, однак, не призведе до згортання проекту. В такому разі Росія реалізує його сама, і тоді вже ніхто не буде мати впливу на збереження транзиту газу через Україну", - сказав Маас.

Критики "Північного потоку-2" побоюються, що після запуску нового газопроводу Росія припинить постачати газ через Україну. В даний час за участю ЄС ведуться переговори про збереження українського транзиту. "Ці переговори, однак, втратять сенс, якщо США введуть санкції, і росіяни самостійно добудують газопровід", - попередив Маас.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" протяжністю в 1200 кілометрів почалося давно, майже третина газопроводу вже прокладена. Хоча США і цілий ряд східноєвропейських країн не залишають спроб зупинити цей проект. Посол США у ФРН Річард Гренелл нещодавно розіслав німецьким компаніям, що беруть участь у будівництві газопроводу, листи з погрозами санкцій.

Гайко Маас у зв'язку з цим зазначив, що не його справа говорити послам, що їм дозволено, однак додав, що "самі Сполучені Штати повинні вирішити, чи відповідає подібний стиль профілювання інтересам США".

Європейська правда