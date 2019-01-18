За рік відтік капіталу з Росії перевищив 67 мільярдів доларів

Чистий відтік капіталу приватного сектора з РФ в 2018 році зріс в 2,7 рази, до 67,5 млрд доларів, у порівнянні з 2017 роком, коли він становив 25,2 млрд доларів.

Про це свідчать матеріали Банку Росії, передає "Інтерфакс".

ЦБ Росії відзначає, що в 2018 році продовжилося зменшення зовнішніх зобов'язань банків і одночасно зросли їх іноземні активи на тлі більш значних надходжень від експорту і накопичення валюти на рахунках після припинення її покупок у рамках бюджетного правила.

"На відміну від ситуації 2016-2017 років, зростання чистого кредитування решти світу з боку інших секторів було обумовлене не тільки розміщенням іноземних активів за кордоном, але і погашенням зовнішніх зобов'язань", - пояснює регулятор.

У четвертому кварталі 2018 року ЦБ оцінює відтік капіталу з РФ в розмірі близько 36,5 млрд доларів після 19,2 млрд доларів в третьому кварталі, чистого припливу 4,3 млрд доларів у другому кварталі і відтоку 16,2 млрд доларів в першому кварталі.

ЦБ РФ повідомляв, що, за попередньою оцінкою, чистий вивіз капіталу в січні-листопаді 2018 року становив 58,5 млрд доларів. З цього випливає, що в грудні міг бути чистий відтік капіталу в розмірі близько 9 млрд доларів.