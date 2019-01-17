Путін "спить і бачить" заповнені газом "потоки"
Російська делегація на тристоронній зустрічі з питань газу в Брюсселі обговорюватиме транзит газу територією України в контексті зростання поставок до Європи.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом Сербії Олександром Вучичем, передає "Інтерфакс-Україна".
"Керівництво "Газпрому" наступного тижня буде в Брюсселі, обговорюватиме низку питань співпраці", - заявив Путін.
"До речі, зокрема й транзит територією України з урахуванням зростаючого обсягу поставок нашого природного газу до Європи, а в минулому році він став рекордним - понад 200 млрд кубометрів - і надалі зростає", - сказав він.
"Ми завантажимо не лише обидва "Північних потоки", не лише "Турецький потік", але за такого обсягу поставок європейським споживачам зберігаються можливості транзиту газу територією України", - зазначив Путін.
Нагадаємо, російський "Газпром" раніше зірвав технічні тристоронні консультації щодо транзиту газу між Україною, Росією і Євросоюзом.
У зв’язку з цим у "Нафтогазі" не вірять в можливість досягнення домовленостей з "Газпромом" на майбутніх тристоронніх переговорах 21 січня.
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