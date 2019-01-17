Путін "спить і бачить" заповнені газом "потоки"

Російська делегація на тристоронній зустрічі з питань газу в Брюсселі обговорюватиме транзит газу територією України в контексті зростання поставок до Європи.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом Сербії Олександром Вучичем, передає "Інтерфакс-Україна".

"Керівництво "Газпрому" наступного тижня буде в Брюсселі, обговорюватиме низку питань співпраці", - заявив Путін.

"До речі, зокрема й транзит територією України з урахуванням зростаючого обсягу поставок нашого природного газу до Європи, а в минулому році він став рекордним - понад 200 млрд кубометрів - і надалі зростає", - сказав він.

"Ми завантажимо не лише обидва "Північних потоки", не лише "Турецький потік", але за такого обсягу поставок європейським споживачам зберігаються можливості транзиту газу територією України", - зазначив Путін.