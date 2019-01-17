Дві великі мережі клінік планують злиття

На ринку медичних послуг у Києві планується велике злиття - власник мережі Добробут має намір купити понад 50% акцій приватної клініки Борис.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету, передає Liga.net.

"Розпорядженням державного уповноваженого від 4 січня 2019 року № 02/7-р розпочато розгляд справи про концентрацію у вигляді придбання компанією Satumco Limited (Лімассол, Кіпр) частки в статутному капіталі ТОВ Борис (Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - сказано в повідомленні.

Операцію ще повинен схвалити АМКУ.

Згідно з реєстром юридичних осіб, мережа медичних центрів Добробут через кіпрську Satumco Limited належить інвестиційній компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи і співвласникові мережі магазинів Люксоптика Олегу Калашникову.

Власниками Бориса є Михайло Радуцький, Лев Хлявич, Алла Кармалем, Павло Кротенко і кіпріот Стелліос Йордамліс.

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