Нафтогаз: Завищені платіжки киянам - передвиборчі витівки "регіоналів"

Колишні "регіонали" створюють провокації перед виборами, розсилаючи киянам через підконтрольних посередників платіжки за газ із занадто великими рахунками.

Про це повідомляє у Twitter прес-служба "Нафтогазу України".

"Кияни, а хто з вас отримав вчора платіжки за газ від "КиївГазЕнерджі" (дочірня компанія "Київгазу" - УП) із суттєво збільшеним тарифом? Будемо вдячні за скріншоти рахунків", - просить НАК.

"Нафтогаз" пояснив, що таким чином вже вкотре приватні посередники, підконтрольні колишнім "регіоналам", створюють провокації перед виборами.

"Кажуть, у них якась прикра опєчатка закралася", - розповідають у прес-службі.

Нагадаємо:

На початку грудня НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що облгази і газзбути групи РГК Дмитра Фірташа дезінформують споживачів у квитанціях за оплату газу.

Потім облгази Фірташа почали розсилати платіжки з донарахуваннями за 30 місяців

У Фірташа пояснили, що донарахування у платіжках за газ можна не оплачувати