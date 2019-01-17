Укргазбанк і НЕФКО запустили нову кредитну програму

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) та державний банк "Укргазбанк" сьогодні, 17 січня, запровадили нову програму для підтримки реалізації в Україні проектів відновлюваної енергетики.

Програма з бюджетом 10 млн євро буде фінансувати проекти малих та середніх підприємств протягом семи років. НЕФКО підписала кредитний договір з Укргазбанком на суму 5 млн євро і ще 5 млн євро інвестує в програму Укргазбанк.

Про це стало відомо в ході підписання договору між НЕФКО та Укргазбанком.

Програма надаватиме кредитне фінансування для реалізації проектів відновлюваної енергетики на території нашої країни. Оскільки вже існує серйозний портфель, що складається з проектів у сфері сонячної енергії, гідроенергії, біогазу і біомаси, очікується, що фонди програми будуть повністю використані в першому кварталі 2019 року.

"Це дуже цікава ініціатива для нашого банку, оскільки вона поєднує два важливих аспекти нашої діяльності - "зелене фінансування " та фінансування малого та середнього бізнесу. Це буде наша перша програма тільки для фінансування проектів, спрямованих на чисте довкілля. Починаючи з 2016 року, коли Укргазбанк став на "зелений шлях", ми створили значний портфель зелених проектів. Спільна з НЕФКО програма дозволить нам розширити підтримку українських малих та середніх підприємств, які поділяють наше бажання досягти енергетичної незалежності України та протидіяти зміні клімату", - сказав перший заступник голови правління Укргазбанку Андрій Кравець.



Відзначимо, Укргазбанк - четвертий найбільший банк України - швидко набрав значний портфель зелених проектів і, починаючи з 2016 року, вже фінансував або зобов'язався фінансувати більше 140 проектів в сфері чистої енергетики з використанням біопалива, гідроенергії, сонячної та вітряної енергії із загальною потужністю об'єктів 845 мегават .

А завдяки спільній програмі з НЕФКО Укргазбанк посилить свій статус "зеленого фінансиста" України.

"НЕФКО співпрацює з банками з моменту свого приходу в Україну - з 2008 року. Ми дуже задоволені, що шляхом запуску спільно з Укргазбанком нової програми можемо посилити нашу значимість в передачі кредитів малим та середнім підприємствам, що працюють в Україні в екологічній сфері. Укргазбанк лідер у фінансуванні зелених інвестицій в Україні і має очевидні досягнення та портфель проектів ", - зазначив виконавчий директор НЕФКО Магнус Рістедт.

Зараз НЕФКО кредитує ряд банків в основних країнах своєї діяльності в Східній Європі та підтримує впровадження проектів енергоефективності та відновлюваної енергетики в приватному секторі.

Починаючи з 2008 року НЕФКО надала кредитне фінансування трьом аналогічним програмам спільно з українськими банками, а також безпосередньо фінансувала інші проекти в сфері енергоефективності та відновлюваної енергії.

Поточний портфель НЕФКО в Україні налічує 140 проектів, що знаходяться на різних етапах.



Нагадаємо, в 2014 році наша країна взяла на себе зобов'язання до 2020 року виробляти 11% енергії з відновлюваних джерел. Зараз в Україні вже ініційовані інвестиції в сфері відновлюваної енергетики.

Укргазбанк - перший у Східній Європі банк, який фокусується на "зелених" кредитах фізичним та юридичним особам.

У 2018 року 60% всіх нових об'єктів відновлюваної енергії в Україні було профінансовано Укргазбанком.