У Німеччині вивчать наслідки можливого злиття двох найбільших банків

Міністерство фінансів Німеччини просить у Федерального відомства з нагляду за фінансовим сектором результати аналізу можливих наслідків злиття двох найбільших комерційних банків країни - Deutsche Bank і Commerzbank.

Про це пише Financial Times з посиланням на інформовані джерела.

Це свідчить про те, що у влади зберігається інтерес до цієї угоди, а також говорить про стурбованість уряду триваючим падінням акцій та іншими проблемами лідерів німецького банківського сектора.

З травня по грудень 2018 року представники уряду провели в цілому 23 бесіди з топ-менеджерами Deutsche Bank, обговоривши в тому числі стратегічні опції банків.

Злиття Deutsche Bank і Commerzbank може привести до створення третього за величиною банку в Європі за обсягом активів після британського HSBC і французького BNP Paribas - близько 1,9 трлн євро.

Створення великого національного банку стане плюсом для орієнтованої на експорт економіки Німеччини, оскільки він може стати надійним джерелом фінансування компаній. Крім того, він зможе скласти конкуренцію глобальним гігантам.

Разом з тим існують побоювання з приводу того, що злиття DB і Commerzbank підвищить ризики в банківській системі Німеччини. Також є сумніви в тому, що два банки зможуть успішно інтегрувати свої операції, в тому числі через застарілі ІТ-системи.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Європейський центральний банк і BaFin схиляються до того, що угода за участю Deutsche Bank і банку не з Німеччини буде кращим рішенням, ніж об'єднання двох найбільших німецьких банків.

За останні 12 місяців капіталізація DB і Commerzbank впала приблизно на 50%, до 15,5 і 7,75 млрд євро відповідно.

Нагадуємо:

Після трьох років збитків, кількох спроб реструктуризації, перестановок в керівництві, зниження рейтингів і провалу американським підрозділом Deutsche Bank стрес-тестів ФРС США багато інвесторів втратили віру в найбільший банк Німеччини, акції якого впали на 43% в цьому році.

"Інтерфакс-Україна"