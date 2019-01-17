Всі розділи
Укр / Рус

Сенат США не зміг продовжити санкції проти Дерипаски

Четвер, 17 січня 2019, 11:45
 

У Сенаті США не вистачило голосів демократів та республіканців за рішення, яке заблокувало б скасування санкцій з компаній російського мільярдера Олега Дерипаски.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Постанова за блокування рішення Міністерства фінансів США здобула 57 голосів, замість 60 необхідних.

Нагадуємо:

У січні 2019 року лідер демократів у Сенаті Чак Шумер підготував резолюцію, яка не підтримує вже прийняте рішення Мінфіну США зняти санкції з підприємств EN +, Rusal і EuroSibEnergo, які належать Дерипасці. 

В кінці грудня Міністерство фінансів США заявило про намір протягом 30 днів зняти санкції з цих трьох енергетичних компаній.

Раніше, в квітні, Мінфін США наклав санкції на Дерипаску та кілька компаній, в яких він є найбільшим акціонером, через злочинні дії Росії, а також злочинне минуле самого Дерипаски.

Санкції, найжорсткіші після анексії Криму Москвою, кілька разів переносилися, оскільки США розглядають можливість, що Дерипаска більше не буде контролювати компанії, серед інших кроків.

"Русал" і її партнер En + в останні місяці вибрали директора і керівництво, не пов'язане з Дерипаскою, в рамках переговорів з Вашингтоном з ослаблення санкцій США.

У травні Дерипаска вийшов з ради директорів En +, найбільшого акціонера UC Rusal. Однак в Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Дерипаска

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У США форсують голосування проти рішення зняти санкції з фірм Дерипаски 13 січня 2019, 12:50
У Конгресі США вимагають відкласти скасування санкцій з компаній Дерипаски 9 січня 2019, 09:17
РусАл Дерипаски призначив нового голову правління, щоб вийти з-під санкцій США 28 грудня 2018, 11:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті