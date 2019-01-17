Сенат США не зміг продовжити санкції проти Дерипаски

У Сенаті США не вистачило голосів демократів та республіканців за рішення, яке заблокувало б скасування санкцій з компаній російського мільярдера Олега Дерипаски.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Постанова за блокування рішення Міністерства фінансів США здобула 57 голосів, замість 60 необхідних.

Нагадуємо:

У січні 2019 року лідер демократів у Сенаті Чак Шумер підготував резолюцію, яка не підтримує вже прийняте рішення Мінфіну США зняти санкції з підприємств EN +, Rusal і EuroSibEnergo, які належать Дерипасці.

В кінці грудня Міністерство фінансів США заявило про намір протягом 30 днів зняти санкції з цих трьох енергетичних компаній.

Раніше, в квітні, Мінфін США наклав санкції на Дерипаску та кілька компаній, в яких він є найбільшим акціонером, через злочинні дії Росії, а також злочинне минуле самого Дерипаски.

Санкції, найжорсткіші після анексії Криму Москвою, кілька разів переносилися, оскільки США розглядають можливість, що Дерипаска більше не буде контролювати компанії, серед інших кроків.

"Русал" і її партнер En + в останні місяці вибрали директора і керівництво, не пов'язане з Дерипаскою, в рамках переговорів з Вашингтоном з ослаблення санкцій США.

У травні Дерипаска вийшов з ради директорів En +, найбільшого акціонера UC Rusal. Однак в Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.

Українська правда