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Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

Четвер, 17 січня 2019, 11:20
 

17 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,05 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,02 - 28,05 гривні;

Євро - 31,93 - 31,97 гривні;

Російський рубль - 0,4214 - 0,4221 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:10 котирування гривні до долара становили 27,87 - 28,13 гривні. Євро купують за 31,67 гривні, продають за 32,12 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,98 - 28,08 гривні, євро - 31,88 - 32,00 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок та встановив його на 17 січня на рівні 28,01 гривні.

16 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,05 - 28,08 гривні за долар.

Економічна правда

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курс валют міжбанк

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