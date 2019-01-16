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Приватбанк готовий прокредитувати малий бізнес на 8 мільярдів

Середа, 16 січня 2019, 20:05
 

Приватбанк планує спрямувати на фінансування малого бізнесу 8 мільярдів гривень у 2019 році.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"У 2019 році Приватбанк планує спрямувати на програми фінансування українського підприємництва не менше 8 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

За словами керівника напрямку "Малий і середній бізнес" Приватбанку Сергія Клюєва, за підсумками 2018 року обсяг фінансування банком малого та середнього бізнесу перевищив 6 млрд грн, а найбільш популярною в країні програмою фінансування підприємців залишається "КУБ".

"Наразі через "КУБ" банком профінансовано 59 тисяч бізнес-проектів підприємців. За рахунок простої процедури оформлення кредиту та зниження банком ставок за такими кредитами малому бізнесу програма залишається найбільш затребуваною серед підприємців усіх регіонів", – зазначив Клюєв.

Нагадуємо:

Вартість кредитів для бізнесу за рік збільшилася на 6,6 п. п. - до 20,9% річних.

У грудні процентні ставки за кредитами бізнесу зросли на 1,2 п. п.

Економічна правда

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